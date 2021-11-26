Üniversitenin personel daire başkanı hemşireyi darbetti iddiası



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin Acil Servisine göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran Düzce Üniversitesi Personel Daire Başkanı Mehmet Kütük, kendisiyle ilgilenilmediğini iddia ederek hakaretler edip, hemşire Merve H.'yi darbetti. Hemşire şikayetçi olurken, Rektörlük Kütük'ün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Düzce Üniversitesi'nde Personel Daire Başkanı olarak görev yapan Mehmet Kütük, sabah saatlerinde Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi´nin Acil Servisine göğüs ağrısı şikayetiyle başvurdu. Mehmet Kütük, kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla Acil Serviste hakaret etti. Triyaj önünde fenalaştığını belirten Kütük, tekerlekli sandalyeye alınırken "Allah belanızı versin" diye bağırıp savurduğu yumruk, hemşire Merve H.´nin göğsüne denk geldi. Bunun üzerine Acil Serviste 'beyaz kod' verilerek Kütük alandan uzaklaştırıldı. Hemşire Merve H. ise hastane polisi aracılığıyla Mehmet Kütük'ten şikayetçi oldu. Yaşananları gören doktor ve hastalar da tanık olarak tutanağa imza attı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olayla ilgili Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Hastanesi Acil Servisi'nde 26 Kasım tarihinde yaşanan şiddet olayına ilişkin olarak Rektörlüğümüzce bilgi sahibi olunmasını takiben ivedilikle ilgili hakkında soruşturma başlatılmış ve soruşturmanın selameti açısından ilgili hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır. Üniversitemiz her türlü şiddete karşı, kurumsal yaklaşımını sürdürmekte olup bu duruşunu kurum kültürünün bir parçası haline getirmiştir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-11-26 18:29:35



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