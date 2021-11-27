Yurt öğrencilerine gençlik ve spor tanıtılıyor

– Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ekipleri, kurum tanıtımlarını Düzce Üniversitesi öğrencilerine barınma hizmeti veren yurtlarda devam etti.
Düzce Üniversitesi öğrencilerine barınma hizmeti veren öğrencilere Düzce’de yapılan faaliyetler aktarılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ekipleri Konuralp, Mahpeyker Sultan, Aliya İzzet Begoviç ve Cahit Zarifoğlu yurtlarında spor alanları ve faaliyetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Spor uzmanları tarafından öğrencilere spor alanlarına yönlendirme amacı ile tesisler ve projeler tek tek tanıtılarak öğrenciler bilgilendiriliyor.
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