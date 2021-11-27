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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KADES’i her yerde anlatmaya başladılar

İHA

KADES’i her yerde anlatmaya başladılar

– Düzce İl jandarma Alay Komutanlığı ekipleri KADES uygulamasının tanıtımı kapsamında, kadınların bulunduğu her noktaya giderek tanıtım faaliyetlerini hızlandırdı.
Düzce Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü etkinlikleri kapsamında Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Hem mücadele gününde hem diğer günlerde kadınların olduğu her yere ulaşmaya çalışan kadın personeller son olarak Düzce şehir merkezinde stant açtı. Kadınların bulunduğu kafelere, parklara giden ekipler daha sonra çevre düzenlemesi çalışmaları yapan kadınların yanına giderek KADES tanıtımı yaptı. Şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirmelerde bulunan ekipler, kadınların uygulamayı indirip şiddetin önüne geçebileceğini aktardı.

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