Jandarma ekiplerinin şüphelendiği şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Düzce'de jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde 5 gram esrar maddesi bulundu.

Düzce merkeze bağlı Konuralp mevkiinde akşam saatlerinde narkotik köpeği ile birlikte devriye atan jandarma ekipleri, köpeğin tepki vermezi üzerine M.T. isimli şahsı durdurdu. Uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu belirlenen şahsın üzerinde 5 gram bulundu. Gözaltına alınan M.T., ifadesi alınmak üzerine komutanlığa götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.