Durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

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Düzce'de jandarma ekiplerinin yol kontrol uygulaması sırasında durdurulan otomobilin içinden bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Jandarma ekipleri, Düzce’nin Gümüşova ilçesine bağlı Adaköy mevki D100 Karayolu üzerinde narkotik köpeğinin de katılımıyla yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında bir otomobil durduruldu. Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine otomobilde arama yapan ekipler, 15 adet sentetik uyuşturucu hap ile bir miktar kubar esrar maddesi yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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