Düzce, en yüksek rüzgar hızı ölçülen 3. şehir oldu

– Düzce’nin Gümüşova ilçesi, dün etkili olan rüzgarla en yüksek rüzgar hızı ölçülen 3. bölge oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından her gün ülke genelinde etkili olan rüzgar hızlarının ölçümü yapılıyor. Dün de Düzce başta olmak üzere bir çok kentte rüzgar etkili oldu. Düzce’nin Gümüşova ilçesinde de lodos iç kesimlerde kendini gösterdi. Bu kapsamda son 12 saatlik verilere göre, en yüksek hızlar İzmir Karaburun ve Narlıdere’de saatte 103 kilometre, Bursa Uludağ’da saatte 95 kilometre, Düzce Gümüşova’da saatte 93 kilometre, Denizli Honaz’da saatte 90 kilometre, Balıkesir Savaştepe’de saatte 88 kilometre, İstanbul Aydos’ta saatte 75 kilometre, Beykoz’da saatte 64 kilometre ve Ümraniye’de saatte 58 kilometre olarak ölçüldü.

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