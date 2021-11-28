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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzceli öğretmenler İtalya'da

İHA

– Düzce'de, iki özel eğitim ve uygulama okulunun öğretmenleri, Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerin sosyalduygusal, sözsüz iletişim ve ilişki becerilerini geliştirmek için bir araç olarak fiziksel terapi başlıklı projenin 3. ayağını İtalya'da gerçekleştirildi.

Düzceli öğretmenler İtalya'da

– Düzce'de, iki özel eğitim ve uygulama okulunun öğretmenleri, Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerin sosyalduygusal, sözsüz iletişim ve ilişki becerilerini geliştirmek için bir araç olarak fiziksel terapi başlıklı projenin 3. ayağını İtalya’da gerçekleştirildi.
Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü, Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Yeşil Düzce Eğitim Uygulama Okulları’nın ortak olduğu, Otizm Spektrum Bozukluğu olan bireylerin sözsüz iletişim ve ilişki becerilerini geliştirmek amacıyla, araç olarak fiziksel terapi başlıklı projenin toplantısını İtalya'da gerçekleştirdi. Erasmus+ ortaklık toplantısına Düzce’den 8 öğretmen katılım sağladı. İtalya’nın Modena şehrinde yapılan toplantılarda özel eğitimciler profesyonellerle otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda spor ve fiziksel terapi konulu çalışmalar yaptı. 2 gün süresince okullarda eğitim gören öğrenciler, eğitim alanları, okulun uygulama alanları, spor derslerinde yapılan aktiviteler ve fiziksel terapi çalışmaları ile ilgili video ve fotoğraflar sunuldu. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerle okul içi ve okul dışında yapılabilecek spor aktiviteleri ve fiziksel terapinin temel noktaları ele alındı. Bu alanda farklı teknikleri öğrenen katılımcılar Düzce'deki özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin ve gençlerin eğitim kalitesini artıracaklardır. Proje katılımcıları engelli öğrencilerde fiziksel gelişim ve spor eğitimi alanlarında; yeni öğretim metotları deneyimleme, eğitimsel materyalleri görme ve kullanma becerisi konularında yetkinliklerini artırarak yeni yöntem ve metotlar öğrendiler. Katılımcıların bulundukları okullarda/kurumlarda öğrencilerle yapılan çalışmalarla engelli öğrencilerin ve öğretmenlerinin bu alanda yaşadıkları problemlere çözüm getirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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