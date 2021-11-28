Klasik araçlar bir araya geldi, tutkunları fotoğraf çektirmek için sıraya girdi

Klasik Murat 124, Serçe ve Vosvos tutkunları Düzce’de bir araya geldi. Otomobillerin meraklıları ise fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde özellikle Murat 124 ile serçe araçları olan klasik araç tutkunları, Düzce'deki Millet Bahçesi'nde düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Her renkten artık klasik olmuş otomobiller pembeden kırmızıya, maviden yeşile kadar birçok renkte boyanırken, havalı sistemleri ve süslemeleri ile de görsel şölen yaşattılar. En eskisi 1975, en yenisi ise 1993 model olan araçları gören vatandaşlar klasik araçlara büyük ilgi göstererek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Etkinliği düzenleyen ve kendisinin de Murat 124’ü olan Salih Gül, "Batı Karadeniz Bölgesi olarak klasik Murat 124 ve Serçe arabalarımızla Düzce'de toplandık. İlerleyen yıllarda konser tadında etkinlikler yapacağız. Hangi araç ne kadar dikkat çekiyor, hangi araç daha güzel, ses sitemi olarak hangi araç daha iyi, nostaljiyi en çok hangi araç yaşatıyor, bunlara dikkat ederek birinci, ikinci ve üçüncüyü seçiyoruz. Böyle etkinlikler yapıyoruz. Burada en yaşlı araba 1975 model, en genç araba ise 1993 model" dedi.



Pembe Şeker Kız Murat 124 ilgi gördü

Klasik araç tutkunları arasında "Şeker Kız" olarak tanınan ve aracının adını da "Şeker Kız" koyan Nazlı Gül de yer aldı. Aracının hikayesini anlatan Nazlı Gül, "Aslında pembe bir Vosvos aracım olsun istiyordum. Buradan Osmaniye'ye kadar bir pembe Vosvos için gittim. Ama göründüğü gibi güzel değildi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Oradan boş dönmek istemedim. Bu aracımı beyaz olarak aldım ama dökülüyordu. Ben bunu güzel yapacağım dedim ve aldım. Bin kilometre yolu 3 günde gelebildim. Su kaynattı, arıza yaptı. Sonra 3 ay kadar sanayi sürecimiz oldu eve hiç gelmeden. Topladım, her şeyini kendi isteğime ve keyfime göre yaptırdım. Klasik araçların arasına girdim. Çok fazla dikkat çekiyorum. Merkezde bir tur atayım dediğimde ben eve gitmeden benim haberim eve gidiyor. Sizin kızı gördük diyorlar. Kırmızı ışıklarda durduğum zaman artık utanıyorum. İnsanlar bakıyor, fotoğraf çekiyor. Devamlı Şeker Kız geçiyor diyorlar" ifadelerini kullandı.

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