Düzce'de rüzgar etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de hızı saatte 30 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, elektrik kesintileri yaşandı. Bir binanın en üst katındaki kafenin terasındaki tente rüzgarın etkisiyle uçup, caddeye düştü.

Kentte öğle saatlerinde rüzgar etkili oldu. Hızı saatte 30 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde çatılar hasar gördü, elektrik kesintileri yaşandı. İstanbul Caddesi'nde bir binanın en üst katındaki kafenin terasındaki tente rüzgarın etkisiyle uçup, yola düştü. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, tenteyi kaldırıp yolu temizledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-11-29 14:02:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.