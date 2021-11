Tehlike arz eden ağaçlar kaldırılıyor

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, insanların can ve mal güvenliğini sağlamak için Anıtpark Meydanında içleri çürüdüğü tespit edilen iki ağacın kaldırılmasına karar verdi.

Düzce Belediyesi, cadde ve sokaklarda tehlike arz eden ağaçlar için önlem alıyor. Anıtpark Meydanında içleri çürüyen iki ağaç, can ve mal kaybına neden olmaması için kaldırılacak. Kış aylarından zorlu kış şartlarına dayanamayacağı düşünülen ağaçlar kaldırılarak tehlike arz etmesinin önüne geçilecek.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptığı rutin arazi incelemeleri esnasında Anıtpark Meydanında 2 adet yapraklı ağacın kök ve gövde bölgelerinde ciddi çürümeler tespit etti. Ağaçların mevcut durumların sağlıklı olmadığını ve insanların yürüyüş yolu üzerinde olduğundan can ve mal güvenliğini tehlikeye atan akçaağaç ve ıhlamur ağaçlarının kaldırılmasına karar verildi.



1817 ağaç dikildi

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılı içerisinde Kasım ayına kadar Bin 817 ağaç dikimi gerçekleştirerek sadece hasta ve çürümüş 228 ağacı kaldırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü 10 aylık süreç içinde 111 Bin 643 adet çalı dikimi, 443 bin yazlık ve kışlık mevsimlik çiçek dikimi ve 10 milyon 530 bin metrekare çim biçimini gerçekleştirdi. Düzce Belediyesi, şehirdeki tehlike arz eden ağaçların tespiti ve müdahale çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. Öte yandan ekipler, alanda yeni bitkilendirme çalışması yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.