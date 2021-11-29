Düzce'de rüzgar etkili oldu (2)

"Bu görüşmede birçok mesele çözüldü"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AĞAÇ EVİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Düzce´de etkili olan rüzgarla birlikte devrilen ağaç, Karaca Mahallesi Çelebi Sokak'ta Ufuk Polat'a ait tek katlı evin üstüne devrildi. Polat, çatıya zarar veren ağacın kaldırılması için itfaiyeye durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı keserek çatının üzerinden indirdi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-11-29 16:20:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.