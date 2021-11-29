Düzce'de rüzgar etkili oldu (3)

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KOPAN TELLERDEN ÇIKAN KIVILCIMLAR ORMANI YAKTI

Düzce´nin Yığılca ilçesine bağlı Naşlar köyü Şerenaltı Mahallesi´nde rüzgar nedeniyle kopan elektrik telleri ormana düştü ve kıvılcımlar otları tutuşturdu. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri geldi. 5 dönümlük alanda etkili olan yangın çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-11-29 17:18:03



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