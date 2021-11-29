Düzce’de rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale sürüyor

Düzce'de anızların olduğu alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Beyciler Mahallesi’nde çıkan anız yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşların da kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

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