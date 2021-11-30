Düzce'de eğitime lodos nedeniyle 1 gün ara verildi



Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE Valisi Cevdet Atay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda lodos nedeniyle okulların Salı günü 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Düzce´de lodos etkili oluyor. Düzce Valisi Cevdet Atay sosyal medya hesabından Salı günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Vali Atay paylaşımında, "Düzce'de hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDE VİZE SINAVLARI 6 ARALIK TARİHİNE ERTELENEDİ

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vize sınavlarının ertelendiğini duyurarak, "Sevgili gençler, valiliğimizin lodos uyarısını dikkate alarak 30 Kasım tarihinde yapılması planlan vize sınavlarının, saatleri aynı kalacak şekilde 6 Aralık tarihinde yapılmasına karar verdik. Güvende kalın, kendinize dikkat edin." dedi. DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-11-30 00:37:30



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