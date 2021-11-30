Otomobilden 1 kilo 246 gram esrar çıktı

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– Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçtan 1 kilo 246 gram esrar çıktı sürücü gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Merkez Yeni Mahalle D100 karayolu üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde bulunan şüpheli 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 1 kilo 246 gram Esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli 1 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem yapılırken sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince Adli Kontrol Şartıyla serbest kaldı.

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