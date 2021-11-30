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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KOBİ’lerin muhasebe programlarında mali yıl sonu devir işlemleri başladı

İHA

KOBİ’lerin muhasebe programlarında mali yıl sonu devir işlemleri başladı

– Bilsoft Yazılım Müşteri Hizmetleri Müdürü Feyza Akdemir, mali yıl onu devir işlemlerinin işletmelerin finansal gelir gider takibinde problem yaşaması açısından kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.
KOBİ’lerin finansal gelir giderlerini mali yıllar itibariyle değerlendirilmekte. Bu nedenle mali yılsonu devir işlemleri KOBİ’lerin finansal gelir giderlerinin hatasız bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için kritik öneme sahip. Devir, mali yılsonunda; ön muhasebe programdaki finansal kayıtlarının kapatılması ve yılsonu finansal işlemlerin raporlanarak yeni mali yıla devredilmesidir.
Devir, resmi belgeler hazırlandıktan sonra şirket için tanımlanan hesap dönemi sonunda yeni bir hesap dönemi açılması şeklinde muhasebe ve iş sistemi işlemlerinin etkisinin muhasebe açısından kapatılması ve kayıt altına alınmasıdır. Devir işlemi, bir dönemin kapatılıp değerinin bir sonraki yıla aktarılması ve yeni bir dönemin açılmasını içerir. Diğer bir deyişle programdaki cari, hisse senedi, kasa, banka gibi bakiye bilgilerinin hesaplanarak yeni bir veri tabanına aktarılması işlemidir.
Devir işlemlerinin öncelikle uzmanlar tarafından gerekli önlemler alınarak tamamlanması, herhangi bir hataya veya yanlış hesaplamaya sebebiyet vermemek için mevcut verilerin önce yedeklenmesi, ardından yeni bir döneme aktarılması gerektiğini söyleyen Bilsoft Yazılım Müşteri Hizmetleri Müdürü Feyza Akdemir, devir işlemlerine önem verilmesini aktardı.
Ön Muhasebe yazılımları geliştiren ve Türkiye genelinde 100 binden fazla kullanıcısı bulunan Bilsoft Yazılım Müşteri Hizmetleri Müdürü Feyza Akdemir mali yılsonu devir işlemlerinin işletmelerin finansal gelir gider takibinde problem yaşaması açısından kritik bir öneme sahip olduğunu ve bu nedenle mali yılsonu devir işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için kullanıcılarına randevu sistemi ile en iyi hizmeti verdiklerini belirtti.
Tüm devir sürecinin nasıl ve ne zaman tamamlanması gerektiğini ve ne gibi avantajlar sağladığını anlatan Akdemir, "Devir işlemleri veri tabanı üzerinde kontrollü bir şekilde yapılmalı ve herhangi bir hataya yol açmayacak şekilde gerekli önlemler alınmalıdır. Bu nedenle devir işlemleri teknik destek uzmanlarımız tarafından uzak masaüstü bağlantısı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Devir işlemi genellikle tercihen mali yılsonu yapılması tercih edilir. Ancak devir işlemi kullanıcılarımızın tercihlerine göre herhangi bir zamanda gerçekleştirilebilir. Devir işlemi ile programda yeni bir mali yıl açılır. Bir sonraki yıla geçilerek faturalandırma karışıklık önlenebilir ve bu dönüşüm sayesinde muhasebe işlemlerinin takibi de programın rapor ve performansını etkileyerek kullanıcılarımıza zaman kazandıracaktır. Bilsoft kullanıcılarına hatırlatmalarını yaparak daha verimli bir yıl geçirmesini sağlamaya çalışıyor. Devir sürecinde tıkanıklık ve geç kalma yaşanmasın diye rezervasyonlara teşvik ediyoruz” dedi.

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