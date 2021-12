Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, omicron varyantı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak, normalleşme sürecinin devamı için vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Korona virüs ile mücadele sürerken, bu kez Güney Afrika'da ortaya çıkan 'omicron varyantı' yürekleri ağıza getirdi. Birçok ülke yeni varyant ile mücadele için çeşitli önlemler aldı. Türkiye’de yeni varyanta karşı önlem alan ilk ülkeler arasında yer aldı.



"Omicron varyantı ile ilgili ülkemizde tespit yapılmadı"

Varyant hakkında açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni bir varyant ile gündeme geldi. Bakanlığımız da toplantılar yaptı ve bazı ülkelerle ilgili kısıtlamalar getirildi. Daha öncede defalarca yaptığımız açıklamalarımızda değindiğimiz gibi, virüsün mutasyona uğrayarak farklı farklı şekilde hastalık yapabildiğini ve yapmaya devam ettiğini, bazı varyantların kendiliğinden yok olduğunu bazı varyantlarında toplum içinde yayıldığını biliyoruz. Şu an ülkemizde delta varyantı en üst seviyede görülen varyantlardan bir tanesi. Şu an bahsedilen varyant ile ilgili olarak ise ülkemizde henüz tespit yapılmadı. Farklı farklı ülkelerde görüldüğü bahsediliyor. Burada en önemli olan konu; maske, mesafe ve hijyen kurallarıdır. Bu konuya duyarlı olmamız ve mutlaka uymamız gerekiyor. Kapalı alanlarda işimiz biter bitmez en kısa sürede çıkmalıyız"



Yılmaz'dan aşı çağrısı

Vatandaşlara "aşınızı yaptırın" uyarısında bulunan Yılmaz, "Aşılamalarımızda devam ediyor. Düzce’de 2. doz aşılamada yüzde 73.7’ler seviyesindeyiz. Bunu biraz daha artırmamız gerekiyor. Şu an elde ettiğimiz normalleşme sürecini bize kazandıran aşıdır. Normalleşmemizden ödün vermiyoruz. Okullarımız devam ediyor, öğrencilerimiz derslerini alıyor. Bütün vatandaşlarımızda her türlü sosyal aktivitelerine devam edebiliyorlar. O nedenle aşılarını olmayan vatandaşlarımızı, aşılarını olmaya davet ediyorum" dedi.



"Tedbirlere sevdiklerimizi korumak için uyalım"

Kurallara uyulmasının önemine dikkat çeken Yılmaz, sözlerini şöyle noktaladı:

"Günlük vaka sayılarımız, açıklanan vaka sayılarının ardından bir miktar azaldı. Açıklanan haritada bunu göreceğiz. Her ne kadar vaka sayılarımız düşüşte olsa da ilimizde vakalar görülmeye devam ediyor. O nedenle sevdiklerimizi koruyabilmek için tedbirlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. 124 aile sağlığı merkezimizde, 10 hastanemizde, mobil aşımızda, valilik önünde ve Atatürk Devlet Hastanemizin yanında ki aşı merkezimizde vatandaşlarımız aşılarını olabilirler. İhmal etmesinler"

