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Wushu’da kürsü Düzce’nin

İHA

Wushu’da kürsü Düzce’nin

Taichi Türkiye Şampiyonasında Düzceli sporcular 8 derece elde etti.
Sakarya’da 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Taichi Türkiye Şampiyonasında Düzce’yi Wushu İl Temsilcisi ve Wushu Antrenörü Ayşegül Ödemiş eşliğinde 8 sporcu temsil etti. Gsb Spor Okulları sporcuları ile Taichi Türkiye Şampiyonasına katılan Düzce, 1 Türkiye Şampiyonluğu, 4 Türkiye ikinciliği, 3 Türkiye üçüncülüğü elde etti.
Sporculardan Buğlem Keser birinci, Sude Tekeoğlu, Cansu Bulut, Neslihan Pişkin, Yağızhan Mustafa Ödemiş ikinci olurken Rüya Çevik, Kübra Güzel ve Sara Akofova üçüncü oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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