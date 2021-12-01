Düzce’nin yöresel ürünleri İzmir’de sergilenecek

Türkiye’nin en önemli turizm fuarlarından biri olan Travel Turkey İzmir Fuar’ında BAKAB ile yer alacak olan Düzce Belediyesi, hem doğal ve tarihi güzelliklerini tanıtacak hem de yöresel ürünleri sergileyecek.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, İzmir’de yapılacak olan Travel Turkey Turizm Fuar’ında kente özgü ürünleri ve coğrafi işaretli ürünleri hem ikram edecek hem de tanıtacak. BAKAB standında yöresel ürünlerin yanı sıra ilin tarihi, doğa ve turistik alanları da geniş kapsamlı bir şekilde misafirlere anlatılacak.

24 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan turizm fuarında Kültür İşleri Müdürlüğüne bağlı BELMEK kursiyerleri yüzlerce kese dikimi yaptı. Dikilen keselere Osmanlı Saraylarının baş tacı pirinçlerinden olan Konuralp (Kasaba ) pirinci misafirlere takdim edilerek tüm dünyanın tanıması sağlanacak. Düzce Belediyesi aynı zamanda Düzce’ye özgü tütün kolonyası, Düzce fındığı da ikramlarında bulunacak.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden biri olan BELTUR da Travel Turkey İzmir fuarında coğrafi işaretli yöresel ürünlerin satışını da yapacak. Düzceli kadınların yaptığı ürünler, İzmir’den tüm dünyaya yayılacak.

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