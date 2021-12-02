Girişimcilik desteğini aldı sırada şirket var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Girişimcilik desteğini aldı sırada şirket var

İHA

Girişimcilik desteğini aldı sırada şirket var

– Düzce Üniversitesi öğrencisi Şeyda Yaman’ın “İletişim ve Sayısal Dönüşüm” adlı projesi, TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı (BiGG) kapsamında ticarileşme başarısı göstererek, destek almaya hak kazandı. Aldığı destekle şirketleşme yoluna giren Yaman, Düzce Teknopark ile protokol imzaladı.
Düzce Üniversitesi Çalıştay Salonu’nda düzenlenen protokol imza törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Özkan Şahin, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Direktörü Öğretim Görevlisi Betül İşbilir Kula, destek kazanan girişimciler ve Düzce Teknopark uzmanları katıldı.

Batı Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, Türkiye’de girişimciliği desteklemek ve yenilikçi fikirleri katma değer sağlayacak işlere dönüştürmek amacıyla; 2020 yılında TÜBİTAK 1512 BİGG uygulayıcı kuruluşu olmaya hak kazanan Düzce Teknopark ile İTÜ Arı Teknokent’in ortak uygulayıcı kuruluş olarak yürüttükleri BİGGDÜNYA girişim hızlandırma programının 1. dönemi için TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazanan girişimler belli oldu.
Düzce Üniversitesi yüksek lisans öğrencilerinden Şeyda Yaman “İletişim ve Sayısal Dönüşüm” projesinin yanında, yine Düzce Teknopark’ın destek ve takibini yaptığı Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Gözde Özaras Öz ise “Sağlıklı ve İyi Yaşam” tematik alanlarında toplam 400 bin TL hibe ile “1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği” almaya hak kazandı.
Ticarileşme alanında önemli bir yol kat eden Düzce Üniversitesi öğrencisi Şeyda Yaman ve Dr. Öğretim Üyesi Gözde Özaras Öz; Düzce Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda Düzce Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile imzaladıkları protokolle, Düzce Teknopark’ta faaliyet gösterme ve şirket kurma alanında önemli bir adım atmış oldular.
Protokol sonunda Düzce Teknopark’tan yapılan açıklamada, “Düzce Teknopark, farklı alanlarda teknoloji tabanlı yenilikçi fikir geliştiren ekiplere sağladığı eğitim, mentörlük ve uzman ekip destekleri ile 2020/2. Dönem TÜBİTAK çağrısında 2 ekibe, toplam 400 bin TL hibe desteği sağlanmış olup, Düzce Teknopark tarafından sağlanacak iş birlikleri ile girişimcilerimiz desteklenmeye devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öztürk’ten bakan yardımcısına ziyaret
YEREL HABERLER Öztürk’ten bakan yardımcısına ziyaret
Kaybolan hayvanlar 2 gün sonra ormanda bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan hayvanlar 2 gün sonra ormanda bulundu
Dünya Şampiyonu engelli karateci, gözünü olimpiyatlara dikti Karatede Dünya Şampiyonu olan işitme engelli Sabri Kıroğlu: "Şampiyon olduktan sonra 3 gün ağladım" "Engelli kardeşlerimin umutları kırılmasın spor yaşatır"
YEREL HABERLER Dünya Şampiyonu engelli karateci, gözünü ...
Düzce’de şehrin dört bir yanında çalışma sürüyor
YEREL HABERLER Düzce’de şehrin dört bir yanında çalışma sürüyor
Rektör Çakar başarılı akademisyen ve öğrencileri tebrik etti
YEREL HABERLER Rektör Çakar başarılı akademisyen ve öğrencileri ...
Araç sahipleri dikkat, ucuz diye motorunuz elinizde kalabilir
YEREL HABERLER Araç sahipleri dikkat, ucuz diye motorunuz elinizde ...
Çatı uçtu, esnaf araçlarını apar topar çekti Çatıdan düşenler araçlara zarar verdi
YEREL HABERLER Çatı uçtu, esnaf araçlarını apar topar çekti Çatıdan ...
Jandarmadan uyuşturucu geçit yok
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu geçit yok
Düzce’nin yöresel ürünleri İzmir’de sergilenecek
YEREL HABERLER Düzce’nin yöresel ürünleri İzmir’de sergilenecek
Wushu’da kürsü Düzce’nin
YEREL HABERLER Wushu’da kürsü Düzce’nin
Konuralp’teki kazıda heykel başı bulundu
YEREL HABERLER Konuralp’teki kazıda heykel başı bulundu
Jandarmadan çalışan kadınlara narkotik eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan çalışan kadınlara narkotik eğitimi
Şartlı sağlık yardımı bağlanan çocuk sayısı 368 oldu
YEREL HABERLER Şartlı sağlık yardımı bağlanan çocuk sayısı 368 oldu
Dr. Yılmaz'dan vatandaşlara aşı çağrısı İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz: "Sevdiklerimizi koruyabilmek için tedbirlere dikkat etmemiz gerekiyor, aşınızı olun"
YEREL HABERLER Dr. Yılmaz'dan vatandaşlara aşı çağrısı İl Sağlık Müdürü Dr. ...
Diş Sağlığı Merkezi'nde bomba tatbikatı gerçeği aratmadı Alarmı duyan doktorlar önlükleriyle dışarı fırladı
YEREL HABERLER Diş Sağlığı Merkezi'nde bomba tatbikatı gerçeği ...
Fırtına da minare beşik gibi sallandı Düzce’de fırtına etkili oluyor
YEREL HABERLER Fırtına da minare beşik gibi sallandı Düzce’de ...
KOBİ’lerin muhasebe programlarında mali yıl sonu devir işlemleri başladı
YEREL HABERLER KOBİ’lerin muhasebe programlarında mali yıl sonu ...
Kış lastiği yoğunluğu son günde devam ediyor Lastikçiler de yoğunluk hakim
YEREL HABERLER Kış lastiği yoğunluğu son günde devam ...
Otomobilden 1 kilo 246 gram esrar çıktı
YEREL HABERLER Otomobilden 1 kilo 246 gram esrar çıktı
Sporun ve sporcunun dostu başkan
YEREL HABERLER Sporun ve sporcunun dostu başkan
Düzce’de ihracat ve ithalat arttı
YEREL HABERLER Düzce’de ihracat ve ithalat arttı
İzinler durduruldu 100’den fazla olaya müdahale edildi
YEREL HABERLER İzinler durduruldu 100’den fazla olaya müdahale ...
Daha az ağrı, hızlı iyileşme sağlıyor
YEREL HABERLER Daha az ağrı, hızlı iyileşme sağlıyor
Kuvvetli rüzgara makinede dayanamadı Bak şu makinenin yaptığına
YEREL HABERLER Kuvvetli rüzgara makinede dayanamadı Bak şu makinenin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.