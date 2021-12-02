Ekipler Bolu dağı çıkışında kış lastiği uygulaması yaptı

Ticari araçlar için kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte, Boludağı’nda trafik ekipleri uygulama yaptı.

Kış mevsiminde en zorlu karayolu geçişi olan Boludağı’nın Düzce kesiminde, Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kış lastiği uygulaması yaptı. 1 Aralık’ta ticari yük ve yolcu taşıyan araçlar için başlayan kış lastiği zorunluluğu kapsamında yapılan uygulamada Boludağı’nı kullanan kamyon, tır, otobüs ve ticari araçlar üzerinde uygulama yapan ekipler, araçların kış lastiğini ve lastik diş kalınlıklarını kontrol etti. Kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçlara ise 846 lira cezai işlem uygulanarak, kış lastiklerini takmaları konusunda uyarılarda bulundular.

Ekipler, ticari araçlarda kış lastiği uygulamasına zaman zaman devam edeceklerini de belirttiler.

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