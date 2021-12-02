Düzceli öğrenciler Almaya’da staja girdi

– Düzce Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Erasmus Plus projesi kapsamında Almaya’nın Dostern kentinde Grafik ve Web tasarımı uygulamaları üzerine staja girdi.

Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Almanya'nın Dostern kentinde Grafik ve Web Tasarımı uygulamaları kapsamında staja girdi. Proje kapsamında 6 öğrenci ve 1 refakatçi öğretmen ve gözlemci statüsünde okul Müdürü Şeref Kıldıran’ın katılımları ile gerçekleştirildi. Almanya'nın Dostern kentinde dünyaca ünlü markalarla çalışan firmada grafik alanı öğrencileri kitap, dergi kapağı tasarımı, afiş tasarımı ve broşür tasarımı, bilişim teknolojileri öğrencileri, veri tabanından bilgi sorgulama, veriler üzerinde silme ve güncelleme işlemleri yapma, ass.net sayfaları oluşturma, web formları denetimlerini kullanma, web formlarıyla verilere erişme konu başlıklarında staj yapmaya başladı.

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