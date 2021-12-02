29 okula yeni kütüphane kuruldu

– Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi kapsamında Düzce’de 29 okula yeni kütüphane kurulumu gerçekleştirildi.

Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü ve Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin işbirliğinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Kütüphanesiz Okul kalmayacak projesi tüm hızı ile devam ediyor. Meslek Lisesi’nde öğrenciler kütüphanesi olmayan okullar için kitaplık yaparken, kütüphanesi olmayan okullara bağışlanan kitaplar ile kütüphaneler oluşturulmaya devam ediyor. Proje kapsamında 29 okula daha kütüphane kurulumu gerçekleştirilerek öğrencilerin kullanımına sunuldu.

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