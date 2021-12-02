Başkan Özlü’den toplumsal farkındalık mesajı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özlü engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırıcı önlemler almanın insanlık görevi olduğunu kaydetti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özlü mesajında; “Dünya Engelliler Günü’nde hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmadan, azim ve kararlılıklarıyla toplumumuza örnek teşkil eden engelli kardeşlerimize yönelik toplumsal farkındalığın artmasını sağlamamız gerekmektedir. Üreten, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde bağımsız bireyler olarak yer alabilmeleri için gereken duyarlılığın artmasını sağlamalıyız. Düzce Belediyesi olarak, gönül belediyeciliği anlayışıyla engelli kardeşlerimizin sadece ihtiyaç duyduklarında değil her zaman yanlarında olmaya, sosyal hayata entegre olmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Bu vesileyle, bugünün, sevgi, saygı ve dayanışma ile toplumsal farkındalığın artmasını diliyor, engelli bireylerimizin fedakar ailelerine sevgi ve saygılar sunuyorum” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.