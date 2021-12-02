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Özel öğrencilere trafik eğitimi uygulamalı verildi Polisler minik öğrencilere trafik eğitimi verdi Okul Müdürü Adnan Kırca, “Çok anlamlı bir etkinlik oldu”

İHA

Özel öğrencilere trafik eğitimi uygulamalı verildi Polisler minik öğrencilere trafik eğitimi verdi Okul Müdürü Adnan Kırca, “Çok anlamlı bir etkinlik oldu”

– Düzce’de polis ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler günü öncesinde özel eğitim alan anaokulu öğrencileri ile buluştu. Öğrencilere uygulamalı olarak trafik eğitimi hakkında bilgiler veren polis ekipleri, özel çocukları akülü araçlara bindirerek eğlenceli dakikalar yaşattı.
3 Aralık Dünya Engelliler günü öncesinde Düzce Toplumla Destekli Polislik şube müdürlüğü ekipleri özel öğrenciler ile buluştu. Özel birey öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı göstermek isteyen ekipler, Düzce Özel Eğitim Anaokulu’na giderek öğrencilerle bir araya geldi. Trafik parkuru oluşturulması ile birlikte özel bireyli öğrenciler akülü araçlara bindi. Kırmızı ışık sarı ışık ve yeşil ışıkların gösterildiği parkurda akülü araçları kullanan öğrenciler hem trafiği öğrendi hem de eğlenceli dakikalar yaşadı.

“Çok anlamlı bir etkinlik oldu”
3 Aralık Dünya engelliler günü öncesinde koordine edilen organizasyon ile ilgili Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Düzce Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Adnan Kırca, “ Bugün okulumuzda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan el ele verelim trafiğe beraber yönlendirelim etkinliği kapsamında özel eğitim anaokulumuza devam eden 36 yaş grubu engelli çocuklarımıza emniyet müdürlüğü personelimiz geldiler. Çocuklarımıza trafik eğitim verdiler. Çok anlamlı bir etkinlik oldu. 3 Aralık Dünya engelliler gününe de çok yaklaştık. Bu vesile ile kendilerine teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza mutlu bir gün yaşattılar. Aynı zamanda güvenli bir trafiğin nasıl olacağı ile ilgili bilgiler verdiler. Çocuklarımız bugün çok mutlu. Onlar mutlu ise bizlerde mutluyuz. Başta emniyet müdürlüğümüz olmak üzere bugün bu etkinliğimize katılıp destek veren toplum destekli polis ekiplerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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