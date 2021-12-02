İsa Yazıcı, liseli gençlerin projelerini dinledi

Liseli öğrencilerle bir araya gelen Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, gençlerin projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Düzce Üniversitesi'nde eğitim almak için başka şehirlerden gelen gençlerin hem kente kolay uyum sağlamaları hem de barınma sorununu çözmek için geçtiğimiz günlerde temaslarda bulunan İsa Yazıcı, bu kez de liseli öğrencilerle bir araya geldi. Gençlik merkezinde liseli öğrencilerin temsilcilerini ağırlayan Yazıcı, gençlerin projelerini dinledi. Aynı zamanda toplantıda, gençlerin spora yönlendirilmesine ilişkin yapılabilecek çalışmalar ve sosyal aktivitelerde konuşuldu. Yazıcı, "Gençler bizim enerjimiz, gençler bizim motivasyonumuz, geleceğimiz kısacası her şeyimiz. Düzce Gençlik Merkezi olarak lise temsilcisi kardeşlerimizle etkinlik ve proje odaklı toplantı yaptık. Var gücümüzle gençlerimizle ile beraber güzel işler yapacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

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