Cam kapıyı fark etmeyince hastanelik oldu

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de kartvizit bastırmak için matbaaya girmek isteyen Yusuf Koç (40), kapalı olan cam kapıya çarptı. Kırılan cam nedeniyle yüzünden yaralanan Yusuf Koç, tedaviye alındı.

Atatürk Bulvarı´nda dün akşam saatlerinde Yusuf Koç, kartvizit bastırmak için girmek istediği matbaanın cam kapısını fark etmedi. Koç, açık olduğunu zannettiği kapıya çarptı. Cam kırılırken, Yusuf Koç yaralandı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzünde kesikler oluşan Yusuf Koç, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-12-03 09:25:22



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