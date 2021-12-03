7 servis aracı trafikten men edildi 20 sürücüye 11 bin 598 TL cezai işlem uygulandı

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– Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları denetimde 20 sürücüye 11 Bin 598 TL ceza yazıldı, 7 araç trafikten men edildi.

Düzce Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü trafik timleri tarafından Düzce Akçakoca karayolu, D/100 karayolu ve Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi karayolu güzergahında, korsan taşımacılık yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimde 267 araç kontrol edilirken kusurlu bulunan 20 sürücüye toplam 11 Bin 598 TL cezai işlem uyguladı, 7 araç trafikten men edildi.

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