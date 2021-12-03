Öğrencilere trafik kuralları öğretildi

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– Düzce’de Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri geleceğin sürücülerine kuralları anlattı.

Beyköy Ortaokulu öğrencileri Düzce Melen Park Çocuk Trafik Eğitim sınıfında, kuralları uygulamalı olarak öğrendi. Jandarma ekipleri 18 öğrenciye emniyet kemerinin önemi, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı ve araçlarda güvenli yolculuk gibi konularda bilgiler verdi.

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