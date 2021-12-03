Kış lastiği takmayan cezayı yedi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Düzce’de jandarma ekipleri yaptıkları kar lastiği denetiminde 3 sürücüye 2 bin 538 lira cezai işlem uygulamadı.

Düzce İl Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Yığılca ve Akçakoca yolunda kış lastiği denetimi yaptı. Düzce Yığılca yolu ve Düzce Akçakoca Karayolunda yapılan uygulamada kış lastiği takmayan 3 sürücüye 2 bin 538 lira cezai işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.