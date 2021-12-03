Bahçeşehirli öğrenciler engelli farkındalığı için gözleri kapalı yemek yedi

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Özel Düzce Bahçeşehir Koleji öğrencileri farkındalık oluşturdu. Öğrenciler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle öğle yemeklerini gözleri kapalı yediler, tekerlekli sandalyede basketbol oynadılar.

Düzce Bahçeşehir Koleji Değerler Eğitimi kapsamında “Farklılıklara Saygı” temasını 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleştirdi. Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri görme engellileri anlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla öğle yemeklerini gözleri kapalı şekilde yediler.

Liseli öğrenciler ise tekerlekli sandalye ile basketbol oynadılar.

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