Başkan Özlü İzmir fuarında zeytin kırdı, halı dokudu

Türkiye'nin en büyük uluslararası turizm fuarlarından olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı renkli görüntülere sahne oldu. Düzce standında misafirlerini ağırlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sık sık da diğer belediyelerin standlarını gezdi. Özlü, Balıkesir standında zeytin kırdı, Dikili standında ise halı dokudu.

İzmir'de kapılarını açan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı tüm hızıyla sürüyor. Batı Karadeniz Kalkınma Birliği çatısı altında fuara katılan Düzce Belediyesinin standı, fuar alanında en çok ziyaret edilen stantlardan biri haline geldi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, beraberinde AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve BELTUR Genel Müdür Yardımcısı Gönül Asuk, BELTUR Genel Müdürü Erdem Yılmaz, Düzce Belediyesi Kültür Müdürü Beytullah Yılmaz ile birlikte fuar alanındaki stantları gezdi. Başkan Özlü ve beraberindeki heyetin yaptığı ziyaretler renkli görüntülere sahne oldu.



Balıkesir standında zeytin kırdı

Başkan Özlü, Balıkesir standı ziyareti esnasında önlük giyerek ahşap tokmak yardımı ile zeytin kırdı. Bir yandan zeytin kıran Özlü bir yandan da stant yetkililerinden zeytincilik mesleğinin inceliklerini öğrendi. Başkan Dr. Faruk Özlü, İzmir Dikili Belediyesinin standını da ziyaret etti. Stant yetkilileri ile bir süre sohbet eden Başkan Özlü, halı dokumanın inceliklerini de öğrenerek, tezgahın başına geçti ve halıya ilmek attı.



Özlü'ye özel orta oyunu

Başkan Özlü'nin bir başka durağı ise Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Valiliği'nin ortaklaşa hazırladığı stant oldu. Başkan Özlü'yü karşılarında gören Bursa standında görevli orta oyuncuları mini bir oyun sergiledi. Hacivat ve Karagöz ekibi, sergiledikleri orta oyunu performansı ile göz doldurdu. Özlü, Hacivat ve Karagöz orta oyunu ekibini Düzce'ye davet ederek Düzcelilere de gösteri yapmalarını istedi.

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