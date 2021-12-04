Offroad tutkunları kar yağışı ile buluştu

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– Düzce’de geçtiğimiz günlerde yüksek kesimlere yağan karla buluşmak isteyen 10 OffRoad tutkunu Kardüz yaylasına çıktı. Kar yağışını karşılayan OffRoad tutkunları macera dolu dakikalar geçirdi.

Geçtiğimiz günlerde Düzce’de etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Topuk, Sinekli, Pürenli ve Kardüz yaylalarında etkili olan kar yağışı yer yer 20 santimetreye kadar ulaştı. Bu durum sonrasında Düzce’de faaliyetlerine devam eden Rotasızlar OffRoad kulübü üyeleri de karla buluşmak için Kardüz yaylasına çıktı. Macera dolu dakikalar geçiren OffRoad tutkunları, Kardüz yaylasında karla buluşarak yağışı karşıladı.

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