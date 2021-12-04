Danışmanım olur musun? eğitimleri devam ediyor

– Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan danışmanım olur musun? projesi kapsamında eğitimler öğretmenlere verilmeye devam ediyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilim ve Sanat Merkezi tarafından başlatılan Danışmanım Olur Musun? projesi devam sürüyor. Proje kapsamında bir çok öğretmene verilen eğitimler öğrencilere ulaşmaya başlarken, proje tabanlı öğrenme modeli esasa alınıyor. Gönüllü öğretmen eğitimleri devam ederken, Düzce Bilim ve Sanat Merkezinde eğitimlerini tamamlayan öğretmenler Düzce Mesleki Yaşam ve İnovatif Çözüm Merkezini ziyaret ederek bilgi aldılar. Proje tabanlı öğrenme modelinin tüm okullara ulaştırılması amaçlanan projede öğretmenlerin katılımı ile devam edecek.

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