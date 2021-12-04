Düzce Belediyesi hizmet kalitesini artırma devam ediyor Belediye çalışanlarına personele iş sözleşmeleri anlatıldı

Düzce Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ile sürdürdüğü eğitim seminerleriyle personel hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, BELKA A.Ş. personeline yönelik İş Sözleşmeleri konusunda eğitim verildi.

Düzce Belediyesi, vatandaş odaklı belediyecilik çalışmalarının işlerliğinin sağlanmasının yanı sıra hizmet içi eğitimlerle de hizmet kalitesinin artırılarak, yüksek verimlilik konusunda çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda, Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte sürdürülen eğitimler ‘Sosyal Güvenlik Mevzuatı/İş Sözleşmesi’ konulu eğitim semineri ile devam etti.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Akın Şimşek tarafından Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde dikkat edilmesi ve yapılması gereken hususlara yönelik bilgilendirme yapıldı. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Sinan İnan ve BELKA A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Necla Erdoğan’ın da katılım sağladığı ve gün boyu devam eden seminer, personellerin iş sözleşmesi konusunda ki sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.

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