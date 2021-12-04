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Anadolu toprağından dünya pazarına uzanan yolculuğa ünlü oyuncu hayran kaldı Düzce Üniversitesi’nin toprak analizinden, üretimine kadar desteklediği alternatif geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünlerini Açelya Akkoyun yerinde inceledi Ünlü oyuncudan pankek ve bitkisel çay tarifi

İHA

Anadolu toprağından dünya pazarına uzanan yolculuğa ünlü oyuncu hayran kaldı Düzce Üniversitesi’nin toprak analizinden, üretimine kadar desteklediği alternatif geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünlerini Açelya Akkoyun yerinde inceledi Ünlü oyuncudan pankek ve bitkisel çay tarifi

– Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında Türkiye’deki tek pilot Üniversitesi olan Düzce Üniversitesini ziyaret etti. Fabrika gibi çalışan üniversitenin hem ürünlerine hem de üretim tesisine hayran kalan ünlü oyuncu Açelya Akkoyun ürünleri tek tek inceledi.
Türkiye’de ilk defa bir üniversitenin kendi adına tescil ettirdiği ürünler arasında bitkisel ekstraktlar, çaylar, yağlar, sirkeler ve pekmezler bulunuyor. Düzce Üniversitesi, toprak analizinden çiftçilerin kontrolüne kadar bizzat ilgilendiği bu ürünleri, tüm dünyaya satmaya başladı. Düzce Üniversitesi, ‘Ultra Natura’ ve ‘Herbynia’ markası ile tescil ettirdiği ürünlerini tüm dünyaya ulaştırmaya başladı.

Akkoyun ürünleri tek tek denedi
Düzce Üniversitesi’ne gelen ünlü sunucu oyuncu Açelya Akkoyun ürünleri tek tek inceledi. Üniversitenin bir markasının olması ve dünyaya tanıtılmasının çok önemli olduğunu söyleyen Açelya Akkoyun, "Düzce Üniversitesi’nin ürünlerini hepsini denemedim ancak denediğim kadarıyla söyleyebilirim hepsini çok beğendim. Bir kere bu girişimin ülkem adına bir vatansever olarak onur duyduğumu hissediyorum. Baktığınızda bir üniversitenin markasının olması çok önemli bir girişim. Çünkü üniversiteler aslında dünyaya açılan penceredir. İlim, bilim ve aynı zamanda da üretim. Ama üretim safhası pek anlatılmaz. Hep ondan şikayet ederiz. Üniversiteler daha pratik olsa diye. Bir üniversitenin bununla uğraşıyor olması kendi markasını büyütüyor olması bu anlamda çok kıymetli. Kullandığım kadarıyla da ürünlerini çok beğendim. Ufak detaylarla doğallığını bozmadan diğer markalardan farklılaşmışlar. Mesela karadutta çok hafif bir tuz oranı vardı. Ben biraz yemekle ilgilendiğim için onu aldım ve beni çok etkiledi. Ben bunu tuzlularda da aroma olarak kullanabilirim bile dedim. Çok hafif tuz oranı olması çok hoşuma gitti. Birçok ürününü çok kıymetli buldum. Çok beğendim” ifadelerinde bulundu.

Herbynia karadutu ve pekmezi ile pankek
Akkoyun, Düzce Üniversitesi ürünü ile yaptığı pankek tarifini paylaştı. Akkoyun, “Pankekte sürpriz bir şey var. Mesela ben iki yumurtanın akını hemen köpürtüyorum. İçine iki yemek kaşığı yulaf koyuyorum. Ya küçültülmüş ya da büyük fark etmiyor. Onu da çeviriyorum. Üniversitenin ürünleri olan az karadut ya da keçiboynuzu pekmezi var. İki kaşık ondan koyabilirsiniz. Karıştırıyorsunuz. O biraz tatta veriyor. Tarçın seven tarçın zencefilde ekleyebilir. İçine isterseniz biraz karadut, kara üzüm ya da ceviz, fındık fark etmiyor. Evinizde ne kaldıysa. Tereyağında arkalı önlü pişiriyorsunuz. Sonra üzerine biraz pekmez, bal, tarçınla servis ettiğinizde hem çok sağlıklı hem de bildiğimiz tatlılardan daha farklı tada geçmek beyin için, kalp için yeni bir şeye adapte olma yeteneği için çok kıymetli oluyor. Bu tariflerde Düzce Üniversitesi’nin ürünlerini kullanabilirler” diye konuştu.

Çocuklar bu tada bayılacak
Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun soğuk havalar için ise bitkisel çay yapmanın püf noktalarını anlatarak “Soğuk havalarda soğuk algınlığını hissedersiniz ya. Ben hemen eve gelirim evde bitkilerim vardır. Evimde zencefil, havlıcan köklerim var. Bunları kaynatırım ama mesela hatmim vardır. Onu da demlerim. Bu demlediğim çayları çocuklar lezzetsiz bulabiliyor. Biz içine lezzet olsun diye bal koyuyoruz, ama bal çok sıcakla iyi değil. Ilıtıp koymak gerekiyor. O yüzden hemen yine Düzce Üniversitesi markası olan Atom Çayını koyuyorum. Çok lezzetli oluyor. Kimsede anlamıyor. Hatta beğenenlere de elimin sırrı diyorum” şeklinde konuştu.

“Doğadan kopmamak lazım”
Açelya Akkoyun son olarak ise doğadan kopmamak gerektiğini belirterek, “İnsan doğadan ne kadar uzaklaşırsa o kadar doğaya dönmek için çabalıyor. Yaşamı bitirmektir doğadan kopmak. Bence doğadan kopmadan o yaşam süresini biraz daha uzatmak lazım. O nedenle Düzce Üniversitesinin ürünlerine temas etmek bence doğada kalmamıza yardımcı oluyor” dedi.
Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun yeni ürünleri de tek tek denedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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