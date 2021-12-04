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68 yaşındaki hasta Düzce Üniversitesi hastanesinde şifa buldu Mesane kanserinde hayat kurtarıcı yöntem “laparoskopik radikal sistektomi”

İHA

68 yaşındaki hasta Düzce Üniversitesi hastanesinde şifa buldu Mesane kanserinde hayat kurtarıcı yöntem “laparoskopik radikal sistektomi”

– Düzce Üniversitesi hastanesine idrarda yoğun kanama nedeniyle başvuran Turgay Akbaş (68) yaklaşık 6 saat süren ameliyatta sağlığına kavuşarak taburcu oldu.
Düzce Üniversitesi Hastanesi Üroloji Kliniği’nde uygulanan ‘Radikal Sistektomi’ ameliyatı ileri evre mesane kanseri hastalarında hayat kurtarıcı oluyor. “Laparoskopik (kapalı yöntem) Radikal Sistektomi” ameliyatı ile yapay mesane oluşturulan 68 yaşındaki hasta, daha az kanama ve ağrı ile hızla iyileşerek sağlığına kavuştu.
İdrarda yoğun kanama nedeniyle Üroloji Kliniği’ne başvuran hasta Turgay Akbaş’a yapılan tetkiklerinde mesane içerisini tama yakın dolduran kitle saptandı. Endoskopide çok yaygın ve ileri evre mesane kanseri tanısı konulan hasta, operasyon hazırlıklarının ardından “Laparoskopik Radikal Sistektomi” ameliyatına alındı. Üroloji Kliniği Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Şenoğlu ve ekibi, yaklaşık 6 saat süren ameliyatta mesanenin tamamını prostat dokusuyla birlikte çıkartarak, idrarın boşaltılması amacıyla ince bağırsaktan yapay mesane oluşturdu. Başarıyla geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşan hasta taburcu edilirken, takip ve kontrollerine devam edileceği bildirildi.

“Hastaların yaşam kalitesini arttırmaktadır”
Operasyon hakkında bilgi veren Dr. Yusuf Şenoğlu, mesane kanseri tedavi yöntemlerinden biri olan Radikal Sistektomi operasyonunun Üroloji Kliniği’nin en büyük cerrahi operasyonlarından biri olduğunu belirtti. Düzce Üniversitesi Hastanesi Üroloji Kliniği’nde Laparoskopik yöntemle hastaya büyük bir kesi yapmadan kapalı şekilde operasyonu yapabildiklerini dile getiren Şenoğlu, “Laparoskopik Radikal Sistektomi sayesinde ameliyat sırasında kan kaybı yok denecek kadar az olmaktadır. Ameliyat sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyon ihtimalini en aza inmektedir. Hastaların iyileşme ve taburculuk sürelerinde belirgin azalma olmaktadır. Hastalar normal yaşantılarına daha kısa sürede dönebilmektedir. Diğer birçok kanserde de uyguladığımız laparoskopik yöntem, operasyon sonrası dönemde hastaların yaşam kalitesini arttırmaktadır” dedi.

“En önemli semptomu idrarda kan görülmesidir”
Her gün Üroloji Kliniği’nde birçok kanser tanısı konulduğuna işaret eden Dr. Şenoğlu, “Mesane kanseri özellikle yaşlıyetişkin erkeklerde yaygın görülen kanser türlerinden biridir. En önemli semptomu idrarda kan görülmesidir. Bunun yanı sıra sıkışma hissi, sık tuvalete gitme hissi, mesanenin tam boşaltılamaması hissi gibi belirtiler görülebilir. Sigara en büyük risk faktörüdür. Hastalığın nüksetme ve ilerleme risklerinin fazla olmasından dolayı hastaların en ufak bir şüphe durumunda Üroloji hekimine başvurmaları yararlarına olacaktır. Her ne kadar ‘kanser’ kelimesi korkutucu bir terim olsa da bir an önce hastalığı benimseyip bu hastalıkla başa çıkmaya çalışmak çok önemlidir. Özellikle mesane kanserinin ilerlememesi için hastaların kontrollerini ihmal etmemeleri, verilen tedavilere uyum göstermeleri gerekmektedir” diye konuştu.

“Bu bölgede rutin olarak uygulayan nadir merkezlerden biriyiz”
Düzce Üniversitesi Hastanesi’nin Batı Karadeniz Bölgesi’nde Laparoskopik Radikal Sistektomi gibi özellikli ameliyatları rutin olarak uygulayan nadir merkezlerden biri olduklarını vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Şenoğlu, “Çevre illerden de birçok hasta tedavi olabilmek için kliniğimize başvurmaktadır” ifadelerini kullandı.

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