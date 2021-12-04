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Çaldığı motosikleti gezdikten sonra dereye attı 

DHA

Çaldığı motosikleti gezdikten sonra dereye attı 


Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de A.A., çalıp, ardından gezdiği motosikleti dere yatağına attı. Jandarma A.A.'yı yakalarken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saat 06.00 sıralarında Boğaziçi Beldesi Yazlık Mahallesinde dere içerisindeki motosikleti gördü. Jandarmanın, bölgede başlattığı çalışma sonucu şüpheli A.A. yakalandı. Jandarmanın yaptığı inceleme sonucu elektrikli motosikletin saat 04.12´de Düzce Üniversitesi kampüsünün önünden çalındığı, A.A.´nın motosiklet ile bir süre gezdikten sonra aracı dere yatağına attığı tespit edildi. Motosikletin çalındığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan A.A., işlemleri için Düzce Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine getirildi, motosiklet ise sahibine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ
2021-12-04 18:41:29

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