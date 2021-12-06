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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu kuryesi baskınla yakalandı

İHA

Uyuşturucu kuryesi baskınla yakalandı

Düzce’de bir şahsın aracıyla uyuşturucu taşıdığı bilgisini alan Jandarma ekipleri, harekete geçti. Şahsın aracını durduran ekipler, araçta ve şahsın dedesine ait evinde uyuşturucu madde yakaladı.
Düzce’nin Yığılca ilçesi Kırık Köyü’nde E. E. isimli şahsın kendine ait araçla uyuşturucu ve uyarıcı madde taşıdığı bilgisini alan jandarma ekipleri şüpheli aracı gece saatlerinde Tuğrul Köyü mevkiinde durdurdu. Araçta bulunan sürücü E. E. ve D. S. isimli yolcuyu araçtan indiren ekipler şahısların üstünde ve araçta arama yaptı. Araç 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler şüpheli E. E.'nin kaldığı belirlenen, Kırık Köyü'nde dedesine ait evde de Jandarma KOM Şube Müdürlüğü köpek timleri ile yapılan aramada evin depo olarak kullanılan katında yaklaşık 15 gr kubar esrar maddesi, 1 adet Ruhsatsız av tüfeği ve 12 adet av fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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