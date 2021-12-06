Genç erkekler voleybol il birincisi Akçakoca Fen Lisesi oldu

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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında voleybol genç erkekler il birinciliği ve genç kızlar grup birinciliği Akçakoca’da tamamlandı.

5 erkek takımın yarıştığı Voleybol Genç Erkekler il birinciliği müsabakaları sonunda Genç Erkeklerde Akçakoca Fen Lisesi birinci, Düzce Spor Lisesi ikinci, Barbaros Anadolu Lisesi üçüncü ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Genç Kızlar Akçakoca Grup Birinciliği müsabakalarında ise Akçakoca Fen Lisesi birinci, Piri Reis MTAL ikinci oldu. Bu 2 takım Genç Kızlar Grup müsabakalarına Düzce’de devam edecek.

Müsabakalar boyunca göstermiş olduğu centilmence davranışlarından dolayı sporcu Yunus Emre Karayel'e fairplay ödülü verildi.

Dereceye giren takımlara ödüllerini Akçakoca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aydın ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Ezen takdim etti.

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