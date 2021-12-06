Akçakoca'da 7 kilo levrek avlandı

Merkez'den döviz piyasasına bir müdahale daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Akçakoca sahillerinde avlanan 7 kilo ağırlığındaki levrek, kilosu 200 liradan satışa sunuldu.

Batı Karadeniz bölgesi Akçakoca sahillerinde avlanan 7 kilo ağırlığındaki levreğin çok sık rastlanmadığını belirten balıkçılar, "Çok nadir rastlanır bu büyüklükte levrek. 7 kilo ağırlığındaki levrek ağımıza takıldı. Kilosunu 200 liradan satışa çıkardık" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.