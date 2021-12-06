Kütüphane personellerine afet eğitimi verildi

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– Düzce’de resmi kurum ve kuruluşlara yönelik sürdürülen afet farkındalık eğitimlerine kütüphane personelleri de katıldı.

Son zamanlarda ülke genelinde artan doğal afetler sonrasında farkındalık eğitimleri verilmeye başlandı. Afetlere bilinçli toplum oluşturmak isteyen Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, resmi kurum ve kuruluşlarda eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Düzce İl Halk Kütüphanesi ve ilçe halk kütüphaneleri personellerine yönelik afet farkındalık eğitimi verdi.

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