Bakım onarım çalışmaları devam ediyor

– Düzce Belediyesi, kış ayları öncesinde bakım onarım çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Bir yandan yeni yol açma çalışmaları yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, diğer yandan da kaldırım düzenleme, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Kış ayları öncesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde kaldırımlar yenilenirken, özellikle Konuralp bölgesinde çalışmalar hızlandırılıyor. Muhtelif noktalarda ise ekipler kaldırım ve yollarım onarımlarını tamamlayarak vatandaşların kullanımına sunuyor.

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