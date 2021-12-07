Ulaşım çalışmaları muhtarlara anlatıldı

– Düzce Belediyesi'nin şehir planlamacıları yapılacak çalışmaları muhtarlara anlattı.

Şehrin ulaşım ana planını vatandaşlarla birlikte belirleyerek sorunları ortadan kaldırmak isteyen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, katılımın geniş olması için toplumun tüm kesimlerine anlatılmasını istedi. Bu kapsamda Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer ve Muhtarlık İşleri Müdürü Numan Şirin, muhtarlar ile Düzce Belediyesi meclis salonunda bir araya geldi. Ulaşım Master Planı Danışmanı Bekir Ilıcalı ve şehir planlamacıları, Ulaşım Ana Planı’nda neler yapılacağını ana hatlarıyla anlattı. Şehir planlamacılarından oluşan ekip, aynı zamanda 128 sorunun olduğu anketin de detaylarını açıkladı.

Muhtarlara anket bilgilendirmesi yapıldı

Düzce Ulaşım Ana Planı öncesinde anket yapılacağını kaydeden şehir planlamacıları, kimlik bilgilerinin kesinlikle istenmeyeceğini, anketlerin amacının hane halkının ulaşım ve trafikte yaşadığı sorunlar, memnuniyetleri ve ulaşımlarını nasıl sağladıklarıyla ilgili taleplerin alınacağını belirtti. Düzce Belediyesi ekiplerinin yapacağı ulaşım anket çalışmasında aşı kartlarının olacağını açıklayan Ilıcalı, akşam saat 18.0021.00 saatleri arasında anketlerin yapılacağını belirtti.

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