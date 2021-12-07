Cumayeri’nde saha çalışmaları devam ediyor

– Cumayeri Belediyesi ekipleri, kış öncesinde saha çalışmalarına devam ederken, bazı sokaklarda yapılan çalışmalar tamamlandı.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, kış ayları öncesinde ilçede ki sorunların ortadan kaldırılması için saha çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Başkan Koloğlu çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Sahadaki çalışmalarımız devam ediyor. Düzenli yol ağlarımız genişliyor, çocuklarımızın daha güzel vakit geçirebilmesi için çalışıyoruz. Yeni Mahalle 200. ve 203. sokak kilit taşı döşeme yapıldı. Orta Mahalle 67. sokak kilit taşı için bordür döşeme başladı. Mehmet Akif Mahallesi çocuk parkı ve oyun alanında sona yaklaşıldı. Kış öncesinde çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.