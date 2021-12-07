37 bin yolcu ile rekor kırıldı

– Düzce Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin şehir içi toplu ulaşım araçları bir günde 36 bin 697 kişi tarafından kullanıldı.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden olan Ulaşım A.Ş., 2 Aralık tarihinde yaklaşık 37 bin vatandaşın ulaşımını sağladı. Uzun süreli otobüs beklemeye son verilen yeni ulaşım sistemiyle, yolcu rekoru kırıldı. 9 bin 967 öğrenci toplu ulaşım aracını kullanırken, 12 bin 900 yetişkin de tam bilet ile ulaşım sağladı. Öte yandan vatandaşlar, QR bilet uygulamasına da alışmaya başladı. Bin 327 kişi QR bilet kullanarak otobüsleri kullandı. Ulaşım A.Ş. Boğaziçi, Muncurlu ve Doğanlı seferlerini de başlattı.

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