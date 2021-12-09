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Hastaneye otel konforunda yenilik Düzce'de havuz ve jakuziler hizmete girdi

İHA

Hastaneye otel konforunda yenilik Düzce'de havuz ve jakuziler hizmete girdi

– Düzce Atatürk Devlet Hastanesine bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde hastalara daha iyi hizmet vermek amacıyla, ekstremite havuzu ve jakuziler hizmete girdi. Havuz ve jakuziler sayesinde bazı hastalar su terapisi ile tedavi edilecek.
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu yerleşkesinde bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, yenilikçi çalışmalarla hastalara hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda merkezde ekstremite havuzu ve jakuziler hizmete alındı. Merkeze açılan havuz ve jakuzilerle, eklem ağrıları ve kas problemleri yaşayan hastaların, kaliteli ve iyi şartlarında tedavi edilmesi sağlanacak.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve aynı zamanda Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, hastaneyi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Keşir'e, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve müdürlük yöneticileri de eşlik etti.

"Su terapisi başlattık"
Fizik tedavi odalarını gezen Ayşe Keşir, farklı illerden Düzce'ye tedavi için gelen hastalarla da sohbet ederek, geçmiş olsun temennilerini iletti. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılan çalışmaların uzun zamandır takip ettikleri bir konu olduğunu söyleyen Keşir, "Merkezimize açılan büyük havuz ve bireysel havuzlarımızla birlikte su terapisi başlattık. Merkezde görevli arkadaşlarımız, yeni hizmetlerin devreye alınmasıyla birlikte ilk hastayı tedavi için aldı. Düzce'de yatak kapasitesi konusunda arzu ettiğimiz yerde değiliz, nüfus artışı olan bir şehiriz. Düzce göç alan bir kent ve buna bağlı olarak da hasta sayımız artıyor. Yatak kapasitesini arttırmakla ilgili çalışmalara başlamıştık. Hastanede 50 yatak arttırdık. Bugün itibariyle hasta kabul edebilecek durumda. Bizler de yapılan çalışmaları yerinde görmek istedik" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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