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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koloğlu ve Akdeniz'den Ankara çıkarması

İHA

Koloğlu ve Akdeniz'den Ankara çıkarması

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akdeniz ile birlikte Ankara'da görüşmelerde bulundu. İlçeye yapılacak yatırımlar konusunda direk muhataplarıyla görüşen Koloğlu, yatırımlar hakkında bilgiler verdi.
Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Akdeniz ilçede yapılacak yatırımların hız kazanması ve bugüne kadar başlayan yatırımların ise tamamlanmasını sağlamak amacıyla Ankara çıkarması yaptı. Yatırımlar konusunda bakanlıklara bağlı birimlerin yetkilileri ile görüşen Koloğlu ve yardımcısı Akdeniz ayrıca Düzceli olup Ankara'da önemli makamlarda görev yapan isimleri de unutmadılar.
Koloğlu ve Akdeniz ziyaretler kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Disiplin Soruşturma Daire Başkanı Düzceli Fatih Altınkayık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Özel Tahsis Daire Başkanı Arif Mesut Özdemir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak, DSİ 5. Bölge Havza Yönetim İzleme ve Tahsisler Şube Müdürü Seher Varol ile Spor Toto Organizasyon Müdürü Yaşar Göçer'i makamında ziyaret ederek, ilçede ki projeler konusunda görüşmelerde bulundu.

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