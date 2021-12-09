Düzce’nin dört bir yanında hummalı çalışma

Düzce Belediyesi, kış mevsiminde hava şartlarının elverişli olmasını fırsata çevirerek kentin dört bir yanında çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de kaldırım ve küptaş örme, asfalt serme ile mevcut projelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kentin dört bir yanında çalışmalarını aksatmıyor. Hava şartlarının de elverişli olması ile birlikte vatandaşlara dokunan çalışmalara imza atan müdürlük ekipleri, bir haftalık süreç içinde Şıralık Mahallesinde 20 bin 230 ton ve Demetevler Mahallesinde 8 bin 100 ton asfalt yaması çalışması yaptı. Ara sokaklarda ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını da sürdüren ekipler, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde yamalama çalışmalarını ihmal etmiyor.



Yaya güvenliği alınıyor

Yaya güvenliğini sağlamak ve yürüyüş rahatlığı için bakımonarım çalışmaları yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akınlar, Burhaniye, Kültür, Demetevler, Şerefiye ve Camikebir mahallelerinde kaldırım ve bordür döşedi. Ekipler belirlenen mahallelerde bir haftalık süreçte 107 metrekare traverten, granit ve bazalt taş döşerken 64 metre bordür, beton oluk ve paledyen döşedi. Ekipler, kültür mahallesinde 250 metrekare küp taş da döşemesini gerçekleştirerek yollarda yaşanan sorunları ortadan kaldırdı.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Karaca deresi alanı, itfaiye binası ve Şıralık Spor Tesisleriyle İstanbul Caddesindeki projeleri de yakından takip ederek eksiklikleri gideriyor. Şıralık spor tesislerinde vatandaşların güvenliği için basamak kenarlarına korkuluk yapma çalışmalarına devam eden ekipler, diğer projelerde de çalışmalarını sürdürüyor.

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