Karantinayı ihlal etti, çocuğuyla dilenirken yakalandı



Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)DÜZCE'de, çocuğu ile birlikte dilenen Fatma K.'nin koronavirüs temaslısı olduğu ve karantinada kalması gerektiği belirlenince ekipler, ceza kesip, evine götürdü.

Düzce Belediyesi zabıta ekipleri, Konuralp Mahallesi Beçiyörükler kavşağındaki kadının çocuğu ile birlikte dilendiği ihbarını aldı. Kavşağa gelen ekipler, dilenen kadını yakaladı. Fatma K. olduğunu belirlenen kadının, koronavirüs temaslısı olduğu ve karantinada bulunması gerektiği tespit edildi. Fatma K.'ye dilendiği için 'Kabahatler Kanunu' kapsamında cezai işlem uygulandı, üzerinden çıkan paralara da el koyuldu. Fatma K. ve çocuğu, daha sonra ekipler tarafından Akçakoca'daki evine götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Düzce / Merkez Tezcan SOLMAZ

2021-12-09 16:05:04



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